Koninklijke erepenning 100-jarig jubileum Stedelijk Muziekkorps Sneek

Het Stedelijk Muziekkorps Sneek is in 1922 opgericht. De wortels van het muziekkorps komen voort uit de Sneker Schutterij. Na het opheffen van de Schutterij begin van de 20ste eeuw heeft de commissie Muziek en Zang van de voormalige gemeente Sneek het muziekkorps onder haar hoede genomen. Dit gebeurde onder de naam Sneeker Muziekcorps.

Toen het Sneeker Muziekcorps in 1922 werd opgeheven, werden 3 verenigingen opgericht: Fanfareorkest De (Christelijke) Harmonie, fanfareorkest Steun in de Strijd en harmonieorkest Het Stedelijk Muziekcorps. De eerste twee orkesten bestaan inmiddels niet meer maar Het Stedelijk Muziekcorps viert dit jaar haar 100-jarig bestaan.

Het Stedelijk Muziekkorps Sneek heeft zich altijd ten doel gesteld om een bijdrage te leveren aan het culturele en feestelijke leven in de gemeente Súdwest-Fryslân. Daarbij zijn ontspanning en onderlinge contacten erg belangrijk voor de vereniging.

Jeugdorkest ‘On the Move’ één van de grootste in Noord-Nederland

Het muziekkorps heeft ongeveer 100 leden, zowel jong als oud. De vereniging heeft naast het Groot Harmonieorkest ook een Jeugdorkest: ‘On the Move’. Dit orkest is voor leden van 10 tot 18 jaar.

On The Move is met 45 leden een van de grotere jeugdorkesten in Noord-Nederland. De jongste (aspirant)leden krijgen een tweejarige interne opleiding binnen de vereniging onder de naam ‘Keep Going’. Het jeugdorkest laat zien dat Het Stedelijk Muziekkorps een florissante toekomst heeft.