Koningsspelen wordt weer zoals vanouds gevierd

SNEEK - Na twee jaren dat er niet of nauwelijks een koningsspelen georganiseerd kon worden, worden vandaag de koningspelen weer vol vreugde gevierd.

Met de zon hoog aan de hemel en het thema 'Voel je fit!' doen alle basisscholen in Sneek weer leuke en sportieve activiteiten. De sportvelden en schoolpleinen zijn weer bezaaid met in oranje geklede basisscholieren, die met pret in beweging gaan.