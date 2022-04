Koningsdag, vrijmarkt voor kinderen gaat gewoon door!

SNEEK - De vrijmarkt voor kinderen gaat dit jaar gewoon door. Na 2 jaar afwezigheid vanwege de coronapandemie staat het sein op groen voor de vrijmarkt voor kinderen. Voorzitter Renate Dümmer van de organiserende Vereniging Oranje Sneek verwacht weer veel kinderen die spulletjes willen verkopen. “Na 2 jaar geen vrijmarkt is het fijn om de overbodige spulletjes van de zolder en uit de schuurtjes te halen om vervolgens weer geld te hebben voor nieuwe wensen”.

Op Koningsdag wordt een uitgebreid feestelijk programma georganiseerd in het centrum van de stad met o.a. de aubade met de Putkapel die wordt afgenomen door Burgemeester Jannewietske de Vries. Er zijn diverse muziekterrassen, de kindervrijmarkt en speciale kinderactiviteiten.

Het programma ’s morgens is als volgt:

08.00 uur: Reveille vanaf de Martinitoren door de Putkapel

08.15 uur: Carillon bespeling

09.00 uur: Aubade bij het stadhuis

Begeleiding van de Putkapel en presentatie Sander Balk

09.15 uur Uitreiking “een lint voor een kind” door de kinderburgemeester

Oranjevrijmarkt

10.00-16.00 uur: Oranje (vrij)markt voor kinderen

locaties: Gedempte Pol, Singel en Hoogend

Kinderactiviteiten & Muziek RK Kerk

10.00 - 16.00 uur: diverse kinderactiviteiten op en nabij het kerkplein RK kerk, o.a. de Koningsstoelen

13.00 - 16.00 uur: Diverse optredens wisselend in de RK kerk en op het muziekpodium op het RK kerkplein Singel & meezingen met het Sneeker Koningslied.

Muziekoptredens

Vanaf 12.00: Op wisselende locaties in de stad (mobiele) optredens, ook op een aantal terrassen is livemuziek.

Heb jij je weleens een Koning of Koningin gevoeld? Kom in je mooiste kleren naar het kerkplein van de RK kerk aan de Singel. Daar staan 2 heuse Koningsstoelen waar je even plaats mag nemen. Vraag iemand een foto van je te maken!

Ook zijn er weer de jaarlijkse kleurwedstrijd en een woordzoeker die staan op de website van Sneek.nl. Er zijn weer leuke prijsjes te winnen. Zie voor meer informatie de website. https://www.sneek.nl/nl/over-sneek/uitgelicht/koningsdag