Koninginnebrug gaat open op 31 juli en 21 augustus

Het rondje Reahûs is 21 km lang en het duurt minimaal 3 ½ uur. Voor het volgen van de route is het handig om een goede vaarkaart van Friesland (bijvoorbeeld de ANWB-waterkaart) bij de hand te hebben.



Als je genoeg tijd hebt, is het leuk om onderweg de dorpen langs de vaarroute te bezoeken of om nog een uitstapje te maken naar Easterein (let op: maximale doorvaarthoogte 1,20 m) of Easterlittens. De extra af te leggen afstanden heen en weer bedragen respectievelijk 3 km of 8 km.

Deelnemers wordt gevraagd zich te verzamelen aan de kant van de Looxmagracht tussen 12.00 en 13.00 uur, waarna onder begeleiding van muziek een mooi vaartochtje kan beginnen.