Koninginnebrug draait tijdens de pilot van Waterstad Sneek

Tegemoetkomen aan wensen bewoners

Het was de bedoeling dat de Koninginnebrug tijdens de pilot de hele zondag open zou staan. Enkele omwonenden voorzagen problemen. De Koninginnebrug kan in principe open en dicht – al duurt het wel 5 minuten – en er is een brugwachter beschikbaar. “We snappen de zorgen van de bewoners en de brandweer en willen, samen met de gemeente, graag aan hun wensen tegemoetkomen. Daarom staat er zondag gewoon een brugwachter bij de brug”, zegt de organisatie.

Donderdag start pilot

Tijdens de pilot zijn de noordelijke grachten van Sneek toegankelijk voor boten met een doorvaarthoogte tot 1,50 meter. De pilot start aankomend Hemelvaartsweekend en gaat door in juli en augustus. Drie bruggen zijn dan wekelijks van 09.00 – 19.00 uur op afroep open: de Koninginnebrug alleen op de zondagen en de Zwettebrug en Laatste Stuiverbrug op de donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen. Aanstaande donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) is de aftrap.

Leertraject

Het pilotproject is een leertraject en bedoeld om te kijken of de plannen, zoals bedacht binnen het project Waterstad Sneek, goed uitwerken in de praktijk. Alle bevindingen worden meegenomen in de evaluatie en, waar nodig, tussentijds aangepast. ‘’Het eerste leermoment is al geweest bij de Koninginnebrug. Daarom komen we nu met een alternatief. Denken in oplossingen vinden we erg belangrijk en is het doel van deze pilotperiode”, aldus de organisatie.

Op naar betere leefbaarheid

De pilot is onderdeel van een ambitieus project om de Sneker binnenstad beter bereikbaar te maken voor boten. Met enkele aanpassingen ligt een volledig rondje varen rond de Sneker binnenstad binnen handbereik. Het gehele project moet uiteindelijk bijdragen aan een betere leefbaarheid, bredere welvaart en een versterkt economisch klimaat voor de gemeente Súdwest-Fryslân en voor de stad Sneek in het bijzonder. Kijk voor meer informatie en voor de nieuwe (tijdelijke) vaarroutes op www.waterstadsneek.nl