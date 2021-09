Koning nam de tijd voor opening Cultuurhistorisch Centrum De Tiid in Bolsward

SNEEK- Zoals eerder op deze site gemeld, opende koning Willem-Alexander vanochtend het Cultuurhistorisch Centrum De Tiid in het voormalig stadhuis van Bolsward. Tijdens een rondleiding bezocht de koning onder meer de gerestaureerde toren, de raadszaal en de tentoonstellingsruimte. Aansluitend was de openingshandeling en sprak de koning met bewoners, bouwers en subsidieverstekkers over de totstandkoming van De Tiid en het belang van het centrum voor de bewoners van Bolsward.

Bij de ontvangst droeg Rieneke Speerstra van de Gysbert Japicx Holckema Stifting een gedicht van Hindrik van der Meer voor vanaf de balustrade van De Vierschaar. Ook bij de openingshandeling stond Gysbert Japicx centraal. In de centrale hal van De Tiid onthulde de Koning een tekst van Japicx:

‘Wa’t tiid net brûkt, dy’t tiid ûntgliidt,

ûntfljocht, ûntdûkt, men wurdt se kwyt’

De sirkel is rûn

Burgemeester Jannewietske de Vries kijkt zeer tevreden terug op het bezoek van de Koning. “De Kening naam hjoed alle tiid. Safolle minsken hawwe mei leafde wurke om De Tiid ta in súkses te meitsjen. Mei de iepening slute wy in lange tariedingstiid ôf. De sirkel is rûn. En wat is De Tiid moai wurden. It is no tiid om it werom te jaan oan de ynwenners fan Boalsert en takomstige generaasjes.”

Ontmoetingsplek voor Bolsward

De Tiid ademt de Friese taal en cultuur en is een plek waar bezoekers kunnen inpluggen op de geschiedenis van Súdwest-Fryslân, er onderdeel van worden en er zelf geschiedenis kunnen maken. Hier komen het gemeenteloket en –archief, de bibliotheek, museum De Tiid, trouwlocatie, auditorium, winkel, VVV en horeca samen onder een dak.

De gemeente Bolsward ging tijdens de gemeentelijke herindeling van 2011 op in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân. Door de herindeling verloor het monumentale stadhuis van Bolsward, gebouwd in de periode 1614-1617, zijn functie. Om de eigen identiteit van Bolsward een plek te geven, is het voormalig stadhuis gerestaureerd tot een ontmoetingsplek voor de bewoners.

Openingsactiviteiten voor publiek

Het openingsweekend voor publiek is zaterdag 11 en zondag 12 september. In verband met een maximum aantal toegestane gasten, is aanmelden verplicht. Aanmelden kan op www.detiid.nl/opening