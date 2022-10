Komende zaterdag Herfstmarkt in Top en Twel

OPPENHUIZEN - Zaterdagmiddag 29 oktober zijn de deuren van MFC it Harspit geopend voor een ouderwets gezellige Herfstmarkt. Iedereen is welkom, dus kom gerust langs in het gastvrije dorpshuis van de tweelingdorpen en proef de sfeer van de herfst.

Maar liefst drie zalen van het dorpshuis zijn ingericht voor meer dan 30 standhouders. Het aanbod is gevarieerd en zeer divers. Kortom een Herfstmarkt met voor ieder wat wils! En uiteraard is de bar geopend voor koffie, thee of andere versnaperingen. De markt begint 's middags om 14.00 en duurt tot 18.00 uur. De entree is gratis. Oant sjen yn it Harspit!



Locatie: Dorpshuis It Harspit, P. Walmastrjitte 8a in Oppenhuizen.

website: https://itharspit.nl/.