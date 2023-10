Komende zaterdag 25e De Potten Parkrun

SNEEK - De Potten Parkrun is een gratis sportevenement voor jong en oud, Laagdrempelig, dus niet alleen hardlopen, maar bijvoorbeeld ook wandelen met de kinderwagen of met de hond. Alles kan! Wil je beginnen met hardlopen? Of wandel je graag? Doe dan mee met de parkrun elke zaterdagochtend bij De Potten. Komend weekend is de parkrun voor de 25ste keer.