Komend weekend Nationale Tuinvogeltelling 2022

FRYSLAN - Van 28 januari tot en met 30 januari 2022 is het weer tijd voor de Nationale Tuinvogeltelling. Op deze dagen vragen de Vogelbescherming en Sovon iedereen om de vogels in hun tuin of op hun balkon te tellen. Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen. Doe ook mee; het is leuk en nuttig!