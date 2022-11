Komend weekend iets drukkere afvaarten bij Doeksen

HARLINGEN/TERSCHELLING- Vrijdag 21 oktober jl. was sneldienst ms Tiger betrokken bij een tragisch ongeval. Hierdoor is het schip momenteel uit de vaart. Sneldienst ms Koegelwieck neemt de dienst over. Omdat dit schip een kleinere capaciteit heeft, zijn passagiers die voor de Tiger geboekt hadden, omgeboekt naar afvaarten van de overige schepen.