Kom sneupen op de Jozefmarkt op zaterdag 1 oktober

De markt staat garant voor een variëteit in aanbod. Dat aanbod is zo uitzonderlijk dat u er alles vindt wat u nodig heeft, ook artikelen waarvan u niet weet dat u ze nodig heeft. Dat is de Jozefmarkt in een notendop.

Uiteraard gaat de markt vergezeld met het vermaarde kansspel ‘draaiend rad’. Van frisbee tot een set schroevendraaiers, dit prijzencircus deinst nergens voor terug.

De Jozefmarkt wordt georganiseerd door de Sint Jozefschool en de St. Josephkerk. De opbrengsten van de markt komen ten goede aan de Jozefschool en de Diaconie van de Sint Antonius van Paduaparochie.

Voor in uw agenda:

Wanneer: Zaterdag 1 oktober

Locatie: Loods Veenstra Schilders aan de Draei in Heeg

Tijd: van 13:00 uur tot 17:00 uur

Entree: 1 euro