Kom roeien bij Roeivereniging De Geeuw in Sneek

In een paar uur wordt kennis gemaakt met de veelzijdige roeivereniging. Bij De Geeuw wordt in verschillende typen boten geroeid. Voor beginners zijn er stabiele boten en voor ervaren roeiers wordt in zogeheten gladde boten geroeid. Deze zijn smaller en wat wiebelig in het begin, maar daardoor ook sneller. Er is voor iedereen een passende boot. Op 26 maart stappen we met geïnteresseerden in de boot om de eerste meters te maken. Na de open dag kan men zich aanmelden voor drie proeflessen. Daarna wordt besloten of roeien de nieuwe sport wordt. Aanmelden kan via instructie@degeeuw.nl. Meer informatie is te vinden via www.degeeuw.nl.