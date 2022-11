Kom naar locatietour op 21 november bij Van der Valk

Vanaf februari aanstaande biedt Hotel Sneek Van der Valk de mogelijkheid om te starten met mbo-dagopleidingen Gastvrij Fryslân. Je kunt kiezen voor: -Zelfstandig werkend kok niveau 3 -Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw niveau 3 -Manager ondernemer Horeca niveau 4 De opleiding, die wordt uitgevoerd in samenwerking met Friesland College en ROC Friese Poort, is volledig on-the-job. Dat betekent dat de hele opleiding in de praktijk bij Van der Valk plaatsvindt, en dat je (bijna) niet naar school gaat.

De docenten en de praktijkopleiders begeleiden je in een inspirerende leeromgeving en ondertussen leer je alle kneepjes van het vak. Heb je interesse in een brede “on the job”- opleiding, leer je graag in een groep en in de praktijk en wil je je opleiding samen met de praktijk vormgeven en leren in jouw tempo?

Meld je dan aan voor de locatietour door een mail te sturen naar: gastvrijfryslan@fcroc.nl. Deze opleiding is ook mogelijk bij WTC WestCord Hotel Leeuwarden en Hof van de Koning Heerenveen.

Voor meer informatie ga je naar www.gastvrijfryslan.nl.

Gastvrij Fryslân is een samenwerking van Friese ondernemers, onderwijs en de provincie Fryslân.