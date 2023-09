Kom naar de ondernemersavond over brandpreventie

BOLSWARD- Jaarlijks hebben diverse ondernemers in Súdwest-Fryslân te maken met brand. Soms kan de brand snel worden geblust en blijft de schade beperkt, maar helaas is dat niet altijd het geval. Ben je klaar om de veiligheid van je bedrijf naar een hoger niveau te tillen? Mis dan niet de ondernemersavond over brandpreventie op dinsdag 26 september van 20.00 tot 21.30 uur.