Kom naar de gratis Ontdekdag van de Fietsersbond

SNEEK- Heb je wel eens op een driewielfiets gefietst? Zo’n fiets is ideaal voor als je niet meer op een tweewieler durft te fietsen. Bijvoorbeeld omdat op- en afstappen lastig is of je evenwicht niet zo goed meer is. Een driewielfiets houd je in evenwicht vanwege de extra wielen die de fiets heeft. Wil je wel eens weten hoe het is om op zo’n fiets te fietsen? Kom dan naar de gratis Ontdekdag van de Fietsersbond.

Tijdens de Ontdekdag vertellen ervaren fietsdocenten van de Fietsersbond alles wat je wilt weten over driewielers. Er zijn verschillende dealers aanwezig die driewielfietsen meenemen, zodat je onder begeleiding een proefrit kan maken. Er is geen aankoopverplichting.

Ook je eigen fiets kan omgebouwd worden naar een driewielfiets.

Vrijheid door een driewielfiets

Anna Frijns bezocht een tijdje geleden een Ontdekdag in Assen en fietst sindsdien vol enthousiasme op een driewielfiets. Anna: “Ik had geen idee of een driewieler iets voor mij was. Ik ben heen gegaan om te kijken. Ik kwam erachter dat een driewielfiets precies is wat ik zocht. De Fietsersbond heeft mij goed geholpen met het uitzoeken van een driewielfiets die bij mij past. Sindsdien fiets ik weer en daar heb ik ontzettend veel lol in. Ik heb de vrijheid om te gaan en staan waar en wanneer ik wil en dat is heerlijk!”

Doortrappen in Friesland

Doortrappen in Friesland is bedoeld om senioren te stimuleren vaker te fietsen. Fietsen is goed voor de gezondheid, sociale contacten en mobiliteit van senioren in de provincie. Bovendien draagt het bij aan recreatie en duurzaamheid. Het programma wordt omarmd door de achttien Friese gemeenten en de provincie Friesland. Kijk voor meer informatie op de website van Friesland beweegt.

Driewielfiets ontdekdag

Datum: 9 mei

Locatie: Skeelerbaan Sneek

(Sportcentrum Schuttersveld, Thomas Zandstrastraat 1)

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Bronvermelding: Corné Sparidaens,

website Fietsersbond