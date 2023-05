Kom naar de dansvoorstelling van hun leven

SNEEK- De dans van hun leven bijwonen? In Sneek wordt zaterdag 10 juni de voorstelling LE(E)F gedanst. Met in de hoofdrollen: dansers die een zeer persoonlijk verhaal uitbeelden. Omdat ze bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson hebben. Of omdat ze dagelijks de gevolgen van een andere chronische ziekte ondervinden.

De dansers doen wekelijks mee aan de lessen van Dans op Recept. De danslessen zijn nu omgezet tot de voorstelling LE(E)F. Het publiek krijgt een inkijkje in hoe het er tijdens een les aan toegaat. Aan het eind van de voorstelling wordt het publiek uitgenodigd om zelf aan een dansworkshop mee te doen.

Dansen levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven voor mensen met een chronische ziekte, zoals Parkinson. ,,Dansen verbindt en ontspant. Het geeft mensen het gevoel dat ze erbij horen, en ertoe doen”, zegt Marlien Seinstra die Dans op Recept in 2016 in Friesland introduceerde.

Datum en locatie dansvoorstelling LE(E)F

Op zaterdag 10 juni is de voorstelling te zien in de Noorderkerkzaal van Kunstencentrum Atrium van 19.30 tot 21.00 uur in Sneek. Voor de entree wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Je kunt reserveren via info@dansoprecept.nl.

Zelf een keertje komen dansen? Ga hiervoor naar www.dansoprecept.nl.