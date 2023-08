Kom mar del yn Top & Twel: Open dorpenroute op zaterdag 9 september

OPPENHUIZEN- Kom mar del yn Top & Twel! Met andere woorden: kom langs in Oppenhuizen en Uitwellingerga. Op zaterdag 9 september organiseert de Ondernemersvereniging Top en Twel (OVTT) een ‘open dorpenroute’. 48 Bedrijven en verenigingen, maar ook bijvoorbeeld de kerken en de hoofdaannemer die werkt aan het herstel van de tunnel, zijn die dag ‘geopend’. Top en Twel laat zien wat zij aan bedrijvigheid in huis heeft. Van demonstraties tot rondleidingen en van speciale horeca aanbiedingen tot en met muziek en kinderactiviteiten.

Aanleiding voor de organisatie van deze dag is de hoeveelheid en de verscheidenheid aan bedrijven die Top & Twel heeft. De OVTT wil laten zien wat zij met elkaar doen en teweegbrengen. Op 9 september wil de OVTT deelnemers en bezoekers verbinden, op een feestelijke en laagdrempelige manier. In 2018 – 5 jaar geleden – is de eerst editie van Kom mar del yn Top & Twel (KMYTT) georganiseerd en met succes. 2028 Staat inmiddels op de agenda.

Een compleet dagje ‘van huis’

Wethouder Bauke Dam open de dag om 10:00 uur in MFC It Harspit. Dit is het startsein voor de deelnemers die hun deuren openen tussen 11:00 en 16:00 uur. Bezoekers kunnen zich de hele dag vermaken in de beide dorpen. Er rijden treintjes, (taxi)busjes en er vaart een pontje tussen verschillende deelnemers. De horeca van Top & Twel biedt speciale dagaanbiedingen zodat deelnemers en bezoekers een compleet dagje ‘van huis’ kunnen. Om 16:00 uur sluiten de deelnemers hun deuren maar opent gitaarband Switchbone het podium in it Harspit. Tot 19:00 uur kan met genieten van een hapje, een drankje, muziek en worden prijzen uitgereikt aan de winnaars van de puzzel(tocht).

Een kijkje in de keuken van…

De Vakantieboerderij, Kapsalon TopHairfashion, de Hermes-Tsjerke, Top 63, Ceremonica, Atsma Grond- en Waterwerken, Politie te water, Efko beton en Galerie de Ganzerik. Dit is slecht een greep uit de 48 deelnemers die verdeeld staan over 28 locaties. Bij Autobedrijf U. de Jong kan je namelijk plaatsnemen in een Red Bull racesimulator en bij het herstel van de Prinses Margriettunnel aan de A7 kan je een kijkje nemen in de tunnelbak.

Alle deelnemers en activiteiten staan vermeld in het programmaboekje welke huis-aan-huis verspreid is in Top & Twel en op de dag zelf verkrijgbaar is bij alle deelnemers. Bezoek ook: www.kommardelyntopentwel.nl en volg de Facebookpagina en Instagram van Ondernemersvereniging Top en Twel.