Kom langs bij de Prinses Margriettunnel tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 17 juni

UITWELLINGERGA - In opdracht van Rijkswaterstaat wordt op donderdag 15 juni 2023 gestart met het herstel van de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure. Voor het herstel van de tunnel is het nodig dat de gehele fundering van de tunnel wordt vernieuwd en versterkt. Daarnaast worden ook de tunnelwanden steviger verankerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Hattum en Blankenvoort.

Voor directe bewoners was op 24 mei jl. al een bewonersavond georganiseerd en voor zaterdag 17 juni hebben Rijkswaterstaat en aannemer Van Hattum en Blankevoort zich aangemeld voor de Dag van de Bouw. Tussen 10.00 uur 's morgens en 16.00 uur 's middags zijn mensen welkom om een kijkje te komen nemen bij de Prinses Margriettunnel.



Bezoekers worden meegenomen in de stappen die doorlopen zijn en de complexiteit die hiermee samenhangt. Vanwege de veiligheid kan de tunnelbak niet betreden worden, maar er wordt een tribune opgesteld boven de tunnelbak om de werkzaamheden goed te kunnen zien. Er zijn verschillende medewerkers van het project aanwezig die toelichting kunnen geven op het ontwerp, de onderzoeken en de uitvoering.



Op de projectlocatie worden bezoekers ontvangen met koffie, thee of frisdrank. Tevens kan er een ijsje worden besteld en voor kinderen is een springkussen aanwezig. Parkeren kan op het aangewezen terrein (zie routebeschrijving) in Uitwellingerga, in te rijden vanaf de straat 'Buorren'. Parkeren voor minder-validen kan nabij de projectlocatie na afstemming met onze verkeersregelaars bij de toegangsweg. Parkeren voor fietsers kan nabij de projectlocatie. De projectlocatie is aan de Brêgefinne in Uitwellingerga, nabij de brug Uitwellingerga (tussen Joure en Sneek) dus boven de tunnelbak.