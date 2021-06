Kom langs bij boeren en tuinders en geniet van het platteland

SNEEK- Na een succesvolle kersteditie van ‘Boeren en tuinders pakken uit’ organiseren boeren en tuinders in Friesland deze zomer weer activiteiten zoals een knapzakroute in de Echtenerveenpolder of een pannenkoekenmiddag in De Veenhoop. Ga mee, neem een kijkje op en rondom het erf en geniet van het platteland. ‘Boeren en tuinders pakken uit’ is een initiatief van LTO Noord, Boert Bewust, ZLTO en Team Agro NL.

‘Wij nodigen je graag uit om deze zomer te genieten van het platteland. Dat kan in je eigen omgeving en ook tijdens vakantie in eigen land’, zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins. ‘Boeren en tuinders organiseren deze zomer op vele plekken in Nederland activiteiten voor iedereen, van jong tot oud. Met deze activiteiten zoeken boeren en tuinders op een positieve manier de verbinding met de samenleving.’

Activiteiten

Boeren en tuinders pakken uit, voor een mooie zomer, voor ons allemaal

Kom langs bij boeren en tuinders en geniet van leuke activiteiten op het platteland. Denk aan een fiets- of wandeltocht, boerenpicknick, een spannend maisdoolhof, een rondleiding door de stal of op het erf, speurtocht of workshop ‘koe schilderen’. Kijk voor alle activiteiten bij jou in de buurt op www.boerenentuinderspakkenuit.nl.



Over Boeren en tuinders pakken uit

Deze zomereditie is een initiatief van LTO Noord, Boert Bewust, ZLTO en Team Agro NL. Boeren en tuinders zorgen dagelijks voor ons eten en drinken en dat we kunnen genieten van bloemen en planten in en rondom het huis. Zij werken aan het landschap, een mooie groene leefomgeving, versterking van biodiversiteit en duurzame energie én bieden recreatiemogelijkheden aan voor plezier in eigen land en omgeving.