Kom je ook naar de zomerborrel voor ondernemers?

Een plan waarmee het college ondernemers in Súdwest-Fryslân graag ondersteunt en helpt in tijden van snelle veranderingen in de technologie en maatschappij. Zodat het ook in de toekomst fijn wonen en werken is in Súdwest-Fryslân.

Het college is ‘Grutsk’ op de ondernemers en proost daarom graag met jou op het ondernemerschap in Súdwest-Fryslân.

Waar en wanneer?

Woensdag 5 juli van 17.00 – 18.30 uur op het gemeentehuis van Súdwest-Fryslân in de Marktstraat in Sneek.

Meld je aan!

Aanmelden voor de zomerborrel