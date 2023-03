Kom in de Kas op zaterdag 1 en zondag 2 april en ontmoet jouw Groene Liefde

BERLIKUM- Kom in de Kas staat in het teken van liefde, en niet zomaar een liefde, maar… Groene Liefde! Groene Liefde voor elkaar, voor de sector, voor de kweker en voor de producten uit de kas. Ga op zaterdag 1 en zondag 2 april op pad, bewonder al het moois wat de glastuinbouwsector te bieden heeft en wordt verliefd op jouw Groene Liefde. Van groenten en fruit tot planten en bloemen, je ontdekt het allemaal in de kas. In regio Friesland openen twee bedrijven hun deuren voor het publiek. De openingstijden zijn van 10.00 tot 16.30 uur.

Jouw Groene Liefde is dichterbij dan je denkt

Tijdens Kom in de Kas krijgt iedereen de kans om in de kassen te kijken en zelf te zien hoe kwekers het aanpakken. Kijk hoe alles groeit. Juist omdat de glastuinbouw zo’n gevarieerde, innovatieve en geavanceerde sector is, kun je van een kijkje in de kas veel leren. Een van de twee deelnemende bedrijven is Fryske Strawberries B.V. in Berlikum, het enige aardbeienbedrijf in Friesland. Op een oppervlakte van zo’n 5 hectare groeien de aardbeien. De helft groeit binnen in de kas en de andere helft groeit buiten in tunnels en op stellingen. Hierdoor kun je van april tot en met december terecht voor de lekkerste aardbeien. Naast dit mooie bedrijf kun je ook dit jaar het familiebedrijf Gardener’s Pride Berlikum B.V. bezoeken, zij telen 4 hectare komkommers. Als dat geen Groene Liefde is!

Activiteiten

Uiteraard staat de kweker voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Hoe hij de producten kweekt, maar ook waar de producten naar toe gaan en hoe ze worden gebruikt. Er worden ook diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Er staan verschillende kraampjes met lokale producten. Kinderen kunnen springen op een springkussen en is er entertainment voor de kinderen.

Over Kom in de Kas

Kom in de Kas is het grootste publieksevenement van de glastuinbouwsector en wordt in 2023 voor de 45e keer georganiseerd. In de regio Friesland nemen twee bedrijven deel. Ieder deelnemend bedrijf heeft iets eigens te bieden. De openingstijden zijn van 10.00 tot 16.30 uur. Parkeren kan bij de deelnemende bedrijven. Invaliden kunnen contact opnemen met Marlies van Wingerden voor een parkeerplek bij het bedrijf, telefoon 06 – 55 86 14 79. Kom in de Kas is gratis en wordt mede mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Plantion en Interpolis. Volg Kom in de Kas via Facebook, Instagram en Twitter. Voor meer informatie kijk op www.komindekas.nl.