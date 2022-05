Kom in de Kas maak kennis met de glastuinbouwsector

Berlikum- Telers van bloemen, planten en groenten zijn ook producenten van gezondheid en geluk! Met dagelijks wat meer verse groenten en fruit en met bloemen en planten om je heen ben je al snel een stuk positiever, creatiever en energieker! In ons kleine landje wordt op een oppervlakte van wel 16.000 voetbalvelden heel veel verschillende producten onder glas geteeld. Dat gebeurt niet zomaar, daar komt heel wat techniek, innovatie en ondernemerschap bij kijken. En dat is precies waar Kom in de Kas over gaat. Tijdens Kom in de Kas op zaterdag 11 en zondag 12 juni kan iedereen in regio Friesland in de kassen komen kijken en zien hoe alles in zijn werk gaat. Eén bedrijf zet de deuren open. De openingstijden zijn beiden dagen van 10.00 tot 16.30 uur.

Gastvrije tuinder

De Nederlandse glastuinbouw loopt op het gebied van techniek en innovaties voorop bij de teelt van gewassen, maar ook in het omgaan met energie, water, meststoffen en gewasbescherming. Het deelnemend bedrijf Fryske Strawberries B.V. ligt in Berlikum, het enige aardbeienbedrijf van Friesland. René van Wingerden en Marlies van Wingerden – van Overbeek zijn sinds augustus 2021 de trotse eigenaren van Fryske Strawberries B.V.

Op een oppervlakte van zo’n 5 hectare groeien hun aardbeien. De helft groeit binnen in de kas en de andere helft groeit buiten in tunnels en op stellingen. Hierdoor kun je van april tot en met december terecht voor de lekkerste aardbeien. Het telen doen zij op duurzame wijze, met zo min mogelijk middelen en door zoveel mogelijk natuurlijke vijanden in te zetten. Ook zetten zij in op gasloos telen en maken zij gebruik van de restwarmte en CO 2 van het naastgelegen bedrijf.

Activiteiten

Tijdens Kom in de Kas worden ook diverse activiteiten voor jong en oud aangeboden. Bezoekers krijgen uitleg over oogsten, sorteren, oppotten, uitzetten en watergeven van planten. Bij het cateringpunt kan worden genoten van een heerlijk kopje koffie of thee met een aardbeiengebakje.

Over Kom in de Kas

Kom in de Kas is het grootste publieksevenement van de glastuinbouwsector en wordt in 2022 voor de 44e keer georganiseerd. In de regio Friesland neemt één bedrijf deel. De openingstijden zijn van 10.00 tot 16.30 uur op zaterdag 11 en zondag 12 juni. Parkeren kan aan de Bûtenpôle 11A of aan de Bûtenpôle 13 in Berlikum. Invaliden kunnen een paar dagen van tevoren bellen met Marlies van Wingerden, telefoon 06 – 55 86 14 79.

Kom in de Kas is gratis en wordt mede mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Plantion, Interpolis en Rabobank. Volg Kom in de Kas via Facebook, Instagram en Twitter. Voor meer informatie kijk op www.komindekas.nl

Op de publieke website van Glastuinbouw Nederland staat alle informatie over de glastuinbouwsector.