Kom Erbij Festival verbindt alle leeftijden met kunst en gezelligheid

Van 13.00 tot 16.00 uur was er van alles te doen. Op het Atriumplein stond een minitheater waar Hiske Oosterwijk gedichten van Gysbert Japicx op muzikale wijze voordroeg. Basisschoolleerlingen uit Súdwest-Fryslân exposeerden op het plein hun gedichten en kunstenaar Ellen van Putten daagde bezoekers uit om denkbeelden om te zetten in vormen. Ook werden met medewerkers van Sosjaal en Sûn gesprekken gevoerd over hoe je sociaal en gezond in het leven kunt staan.

Verspreid door de gebouwen van het kunstencentrum en het poppodium vonden allerlei workshops plaats, zoals zingen in een koor, met eenvoudige instrumenten meespelen in een band en dansen aan de hand van een bijzondere choreografie. Onder leiding van kunstenaar Bieke Huls vertelden bezoekers met pen en inkt verhalen op papier. Erwin de Ruijter gaf een interactieve lezing over de ontwikkeling van het orkest en liet veel muziek horen, van barok tot jazz. Vocaal ensemble Intermezzo sloot met een set vol meezingers het festival af.

“Ik ben blij dat ik toch gekomen ben”, aldus een van de bezoekers na afloop. “Ik twijfelde omdat ik het best spannend vond, maar er waren hele leuke activiteiten. Ik kwam ook nooit alleen te zitten, want dan waren er wel weer mensen die vroegen of ik bij hen kwam. Ik heb een fijne middag gehad.”

Kirsten Dijk (Akte2):

“Verbinden, ontmoeten en genieten zijn de hoofdingrediënten van het Kom Erbij Festival. Veel mensen herkennen het thema eenzaamheid wel ergens in hun leven. Door een stap naar buiten te zetten en je open te stellen voor nieuwe ontmoetingen, kan een regenachtige dag zoals afgelopen zondag veranderen in een klein feestje. Veel mensen hebben een heerlijke middag gehad. Prachtig om te zien hoe jong en oud samen muziek maakt, danst, zingt en tekent.”

Akte2

Akte2 in Sneek maakt cultuurproducten op maat - van idee tot resultaat - samen en in opdracht van het primair en voortgezet onderwijs, partners in het sociaal domein, bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren. De doelgroep is breed: van de jongste leerlingen in het primair onderwijs tot senioren. Akte2 bestaat uit twee afdelingen: educatie en participatie. Akte2 is onderdeel van CKS.