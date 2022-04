Kom een ‘Sneker kopke thee’ drinken in het Fries Scheepvaart Museum

“Dan moet je denken aan de ouderwetse vanillestaafjes, die in de Sneker volksmond ook wel ‘farkensrugjes’ worden genoemd. En aan de heerlijke bonbons met echte berenburg van Weduwe Joustra. Maar we hebben natuurlijk meer lekkers klaarstaan.”

Deze bescheiden Sneker variant op de High-Tea kost € 10,- en kun je alleen komen proeven als je voor vrijdag 8 april hebt gereserveerd via boekingen@friesscheepvaartmuseum.nl.

De entree voor het museum is in het kader van de Nationale Museumweek het hele weekend – dus op 9 én 10 april, gratis! Dit is ook meteen de laatste kans om de expositie over Sneek te bekijken.