Kom bij ons team en geef je carrière een boost bij Sijperda Verhuur!

Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende werkomgeving? Dan is Sijperda Verhuur dé plek voor jou!

Sijperda Verhuur is de verhuurspecialist in het Noorden van Nederland. Door het bieden van een uitstekende service en kwaliteit onderscheidt Sijperda Verhuur zich van andere verhuurbedrijven.

Bij Sijperda Verhuur hebben we diverse vacatures beschikbaar. Of jij nu een expert bent op het gebied van techniek, een klantgerichte serviceprofessional bent of juist graag de handen uit de mouwen steekt, wij hebben verschillende mogelijkheden.

We hebben leuke, veelzijdige en afwisselende functies met volop kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Bij ons ga je samenwerken in een enthousiast en gezellig team.

Dus waar wacht je nog op? Ga naar onze website en ontdek de mogelijkheden die wij bieden. Solliciteer vandaag nog en maak deel uit van ons gedreven team bij Sijperda Verhuur!

Website: www.sijperdaverhuur.nl

E-mail: recruiter@sijperdaverhuur.nl

Telefoon: 0515 - 426020