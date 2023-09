Kom 16 september naar Arriva tijdens de Nederlandse Raildagen

Jong en oud is zaterdag 16 september welkom bij Arriva. In het Noorden kan het publiek terecht in Leeuwarden en Groningen. In het zuiden in Kerkrade en Venlo. En in het Oosten van Nederland in Zutphen.

Programma Raildagen Leeuwarden en Groningen

In Leeuwarden kunnen bezoekers tussen 10.30 uur tot 15.30 uur een kijkje komen nemen in het regionale hoofdkantoor van Arriva. Dit kantoor is pas compleet verduurzaamd. Ook kunnen bezoekers zelf in een simulator een trein besturen, is er een photobooth, kunnen kinderen een treinspoor bouwen en laat Arriva zien wie achter de schermen zorgt dat de treinen volgens planning blijven rijden.



De hybride WINK-trein van Arriva kan bewonderd worden in Leeuwarden (spoor 5) en in Groningen (spoor 5a). Machinisten en stewards laten hier zien hoe het is om te werken in deze hybride trein.

Zaterdag 16 september reizen bezoekers met een speciaal retourticket gratis van Groningen naar Leeuwarden, want overweeg je een baan in het openbaar vervoer? Dan is er in Leeuwarden volop gelegenheid om te ontdekken of het ov iets voor jou is.

Nog meer zien tijdens de Nederlandse Raildagen? Vanuit Leeuwarden reizen bezoekers gratis door naar het Spoorwegmuseum in Sneek. Meer informatie via www.arriva.nl/raildag.

Werken bij Arriva

Tijdens de Nederlandse Raildagen is er specifiek aandacht voor de vacatures bij Arriva. In Leeuwarden is een HR adviseur aanwezig om alle vragen hierover te beantwoorden. Via verschillende opleidingstrajecten kan iemand direct bij ons aan de slag. De opleiding wordt door Arriva betaald. Vacatures en informatie zijn te vinden op: www.werkenbijarriva.nl.