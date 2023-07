KOLLUM- Burgemeester Jannewietske de Vries: Simmer yn Súdwest foar eltsenien

De simmer is begûn. Yn hiel Súdwest-Fryslân lûke grutte en lytsere eveneminten publyk fan tichtby, en út de hiele provinsje wei, mar ek gasten fan fier dêr bûten witte ús te finen. Der is fan alles te belibjen. Fan jierliks weromkommende eveneminten mei fêste tradysjes en rituelen oant nije aktiviteiten.

Feiligens

Wy hawwe yntusken ek in pear foarbylden sjoen fan feesten dy’t oerspield waarden of driigden út de hân te rinnen. Litte wy de kommende wiken der in gesellige tiid fan meitsje en dêrby each foar inoar hâlde. Sa kin eltsenien genietsje fan al it feestliks dat wy yn de gemeente te bieden hawwe.

En litte wy al ús frijwilligers net ferjitte. Al dy minsken dy’t harren ynsette om fan de aktiviteiten in sukses te meitsjen. Sy moatte harren taken feilich en mei wille dwaan kinne. Wy tinke graach mei de organisaasjes mei oer hoe’t de feiligens fan in evenemint foarm krije kin.

Ynklusy

In breed oanbod foar al ús ynwenners en gasten, dêr meie wy mei ús allen wol mear kritysk nei sjen. Ynklusy, dêr moatte wy op ta. Falt de jongerein fan 16 oant 18 jier net tefolle bûten de boat? Kinne minsken mei in beheining echt meidwaan en net allinnich op in bepaald tiidstip of plak? Wurdt der foldwaande rekken hâlden mei de omwenjenden? Binne der foarsjennings foar gesinnen? Is der wat te dwaan foar bern? Is eltsenien wolkom?

It fjoer trochjaan

Hawwe wy elts wat te bieden? Fan jong oant âld, fan danceleafhawwers, strjitfestivalstruners, terrasgenieters, boatsjefarders, sporters en sportfolgers en al dy oaren dy’t hjir wenje en te gast binne. Dat betsjut dat wy –de gemeente én ek alle organisatoaren– ússels útdaagje moatte om it ‘sa-hawwe-wy-dat-altyd-dien’ wat faker los te litten. Lef toane en fernijing sykje. Tiden feroarje en tradysjes kinne dêr hiel goed op in nije manier in plak yn krije. Tradysje is net it konservearjen fan hoe’t it wie, mar it trochjaan fan it fjoer. Mei dat entûsjasme by nije generaasjes fan frijwilligers kinne wy ek yn de takomst genietsjen bliuwe fan ferrassende en eigentiidske eveneminten yn ús prachtige Súdwest-Fryslân.

“Ik winskje eltsenien in moaie simmer ta.” -Jannewietske de Vries, boargemaster

Nederlands versie

Simmer yn Súdwest voor iedereen

De zomer is begonnen. In heel Súdwest-Fryslân trekken grote en kleinere evenementen publiek van dichtbij en uit de hele provincie, maar ook gasten van ver daarbuiten weten ons te vinden. Er is van alles te doen. Van jaarlijks terugkerende evenementen met vaste tradities en rituelen tot nieuwe activiteiten.

Veiligheid

We hebben onlangs ook een paar voorbeelden gezien van feesten die overspoeld werden of uit de hand dreigden te lopen. Laten we de komende weken er een gezellige tijd van maken en daarbij oog houden voor elkaar. Zo kan iedereen genieten van alle feestelijkheden die we in de gemeente te bieden hebben.

En laten we al onze vrijwilligers niet vergeten. Al die mensen die zich inzetten om van de activiteiten een succes te maken. Zij moeten hun taken veilig en met plezier kunnen doen. Wij denken graag met organisaties mee over hoe de veiligheid van een evenement vormgegeven kan worden.

Inclusie

Een breed aanbod voor al onze inwoners en gasten, daar mogen we allemaal wel wat kritischer naar kijken. Inclusie, dat is het doel. Vallen jongeren van 16 tot 18 jaar niet te veel buiten de boot? Kunnen mensen met een beperking echt meedoen en niet alleen op een bepaald tijdstip op locatie? Wordt er voldoende rekening gehouden met omwonenden? Zijn er voorzieningen voor gezinnen? Is er iets te doen voor kinderen? Is iedereen welkom?

Het vuur doorgeven

Hebben we voor een ieder iets te bieden? Van jong tot oud, danceliefhebbers, straatfestivalstruiners, terrasgenieters, bootjevaarders, sporters, sportvolgers en al die anderen die hier wonen en te gast zijn. Dat betekent dat we -de gemeente én ook alle organisatoren- onszelf moeten uitdagen om het ‘zo-hebben-we-het-altijd-gedaan’ wat vaker los te laten. Toon lef en zoek vernieuwing. Tijden veranderen en tradities kunnen daar heel goed op een nieuwe manier een plek in krijgen. Traditie is niet het conserveren van hoe het was, maar het doorgeven van het vuur. Met dat enthousiasme bij nieuwe generaties van vrijwilligers kunnen we ook in de toekomst blijven genieten van verrassende en eigentijdse evenementen in ons prachtige Súdwest-Fryslân.

“Ik wens iedereen een mooie zomer toe.”- Jannewietske de Vries, burgemeester