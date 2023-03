Koks ROC Friese Poort brengen 'Waddenbeleving' naar Afsluitdijk Wadden Center

KORNWERDERZAND – Voor de vierde netwerkbijeenkomst 'Waddengastronomie', die dinsdag werd gehouden, zocht het Afsluitdijk Wadden Center de samenwerking met de gespecialiseerde koksopleiding van het ROC Friese Poort in Sneek. De studenten hebben voor de bijeenkomst invulling gegeven aan het diner. Onder hen was ook Max Risselada uit Hemelum, die onlangs de gouden koksmuts 2023 won.

Diverse ondernemers genoten van de het speciale 'Waddenmenu' dat door de koks in opleiding werd bereid. De ondernemers houden zich bezig met waddenvoedsel en culinair toerisme, met een minimale voetprint. Op deze manier worden krachten gebundeld om zo elkaar en het achterland te laten zien wat voor prachtige streekproducten het UNESCO Waddengebied voortbrengt.

Streekproducten uitgelicht

Langs het hele waddengebied vind je een scala aan bijzondere streekproducten. Zowel langs de kust, in en aan zee als op de eilanden. Voor het diner hebben de studenten gerechten bedacht waarbij ze zoveel mogelijk, minimaal 80%, gebruik hebben gemaakt van ingrediënten uit het waddengebied.

Dit gaf alle deelnemers van de 'Waddengastronomie' een prachtig inzicht in, hoe je door de verbinding te zoeken met andere ondernemers uit het Waddengebied, met diverse streekproducten unieke en smaakvolle gerechten kunt maken. Zo serveerden Max Risselada uit Hemelum en Gavin Kools uit Sneek stoof van bijvangst gegratineerd met Fryske tsiis, rivierkreeft saus en bieslook.

Wad een menu

Doel van de 'Waddengastronomie; is om door middel van samenwerking in de hele keten een rijk en veelzijdig Waddenvoedselaanbod in de etalage te zetten voor zowel professionals, bewoners als toeristen. Ook het Afsluitdijk Wadden Center streeft dit doel na. ,,Vandaar dat de studenten de gerechten zo hebben ontwikkeld dat deze ook gemaakt kunnen worden met de aanwezige horeca faciliteiten in het Afsluitdijk Wadden Center. Hoe fantastisch zou het zijn als binnenkort enkele gerechten van deze studenten op de kaart van restaurant Skom staan'', aldus het Wadden Center.