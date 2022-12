Koffiepunten actie Lions Sneek voor Voedselbank

Ook dit jaar doet de Lionsclub Sneek weer mee aan de landelijke actie om Douwe Egberts punten in te zamelen om deze voor de Voedselbank Sneek in te wisselen voor pakken koffie. Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen. Meer nog dan gewoon vanwege de energiecrisis. Gelukkig kan de Voedselbank Sneek een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpakket. Een pak koffie in het voedselpakket voor de feestdagen maar ook voor daarna geeft net dat beetje extra.

Het is hartverwarmend als je de 11 dozen met DE-punten mag leegschudden en een hele bult punten tegemoet mag zien. Allemaal gegeven met een warm hart voor een goed doel. Vorig jaar waren dat maar liefst 616.000 punten. Goed voor 1300 pakken koffie.

De Lionsclub Sneek en de Voedselbank Sneek rekenen dit jaar weer op u. Zoek die punten svp op en deponeer deze in de bekende Douwe Egberts verzamelboxen die te vinden zijn bij: Poeisz Supermarkten op het Boschplein, de Noorderhoek, Duinterpen, Scharnegoutum en in IJlst, Jumbo op het Normandiaplein en in Tinga, Albert Heijn Stadsfenne en Antoniusplein, Plus Supermarkt Heeg, Slagerij De Jager te Oppenhuizen.

Heeft u digitale Douwe Egberts punten en wilt u deze verzilveren neem dan contact op met sneek@lions.nl