Koffieconcert door Capella Sneek bij Lokaal 55

SNEEK- Capella Sneek brengt op 4 juli om 11 uur een koffieconcert bij Lokaal 55. Onder het genot van een kopje koffie of thee met gebak zingt het koor een aantal prachtige Zweedse luisterliedjes van Bo Hansson, romantische betoverende muziek van Ola Gjeilo en het ontroerende Irish Blessing van James E. Moore.

In dit bijzondere concert kunt u ook eens een aantal zangers van Capella Sneek solo horen. Er is maar beperkt plaats, want er zijn maximaal veertig kaarten beschikbaar voor € 15,50 inclusief koffie/thee en een heerlijke zoete lekkernij.

Kaarten alleen online beschikbaar (www.sneekvocaal.nl), want er is geen kaartverkoop aan de deur. Cappella Sneek kijkt na deze lange periode van stilte er erg naar uit u weer te ontmoeten!