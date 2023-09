Kofferbakverkoop/ rommelmarkt in Loënga

LOENGA- Op zaterdag 23 september a.s. organiseren wij van Somar markt de laatste Kofferbakverkoop van dit jaar. Somar markt is een klein onderdeel van Somar dagbesteding, een aantal werknemers vinden het geweldig om op deze gezellig markt te helpen.

De markt is voor iedereen die wat te verkopen heeft , de zolder heeft opgeruimd of gewoon gezellig wil komen kijken. Opgeven kan via www.somarmarkt.nl maar je mag ook gewoon bellen met Jellie, 0610685772 de markt is van 9 T/M 15 uur Hopelijk tot ziens op 23 september, Ivige Leane 18, Loënga.