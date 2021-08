Kofferbakverkoop Ivige Leane 18 Loënga

Loënga- Op 14 augustus vindt er in Loënga een tweede kofferbakverkoop van dit jaar plaats. De eerste op 3 juli was een groot succes met ruim 70 deelnemers. Deze markt is voor iedereen. Heb je spullen om te verkopen? Of zoek je juist dat ene verzamel stukje wat nog ontbreekt aan jouw collectie, kom kijken op deze gezellige markt. Er is voldoende ruimte om veilig te kijken en afstand te houden.

Ook is er een terrasje waar je lekker koffie met appeltaart kan nuttigen of een andere versnapering. Toilet is ook aanwezig. Lijkt het je wat om te verkopen? Geef je dan op via verkoopinloenga@gmail.com of bel even met Jellie: 0610685772. Verkopers betalen €10,- stageld, intree €1,- pp. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Na 13 .00 uur betaalt u geen intree.