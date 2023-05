Kofferbakverkoop Ivige Leane

LOENGA- Zaterdag 13 mei start de kofferbakverkoop / rommelmarkt weer aan de Ivige Leane 18 Loenga. Dit jaarlijks terugkerende evenement is door velen inmiddels al bekent om zijn gemoedelijke sfeer en altijd weer nieuwe aanbieders die weer fantastische spullen verkopen.

Kom ook eens gezellig bij ons sneupen en misschien vindt u nu wel dat pareltje waar u al zolang op naar zoek bent. Ook voor verkopers is er nog voldoende ruimte, u kunt u aanmelden op www.somarmarkt.nl of gewoon door een belletje naar Jellie te doen onder nummer 06-10685772. Haal die zolder leeg, ruim lekker op en pak de spullen in uw auto.

U kunt zo het terrein oprijden en legt het op een kleed, tafel voor uw auto neer en verkopen maar. U mag zelfs een kar mee nemen en zolang het veld niet vol staat kost het u niets extra's, wel even in overleg.

Hopelijk zien wij u op zaterdag 13 Mei maar mocht dit niet lukken , op 3 Juni, 8 Juli, 26 Augustus en 23 september staan de volgende markten gepland.