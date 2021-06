Kofferbakverkoop in Loënga

Loënga- De Kofferbakmartkt die op 26 juni in Loënga zou plaatsvinden gaat helaas niet dor omdat de organisatie geen toestemming van de gemeente heeft gekregen. Maar er is ook goed nieuws: “Zoals het nu lijkt, laten de versoepelingen het toe om vanaf 3 juli a.s. weer een kofferbakverkoop te houden op ons weiland”, schrijven de organisatoren.

“Denk er wel aan dat de regels nu nog zijn dat je een vaccinatie bewijs of een negatieve Corona test moet laten zien. Of je moet ter plekke een formulier invullen dat u gezond bent. Wil je dat we jouw aanmelding verplaatsen, reageer dan even op dit bericht. Stageld is € 10,00 per auto. Of kom gezellig langs om te sneupen op onze markt van 9.00 tot 14.00 uur. Entree is € 1,00 per persoon (kinderen gratis).”

“Uiteraard houden wij de berichtgeving vanuit de overheid nauwlettend in de gaten. www.somardagbesteding.nl Zaterdag 3 juli zaterdag 17 juli zaterdag 14 augustus zaterdag 11 september We hopen tot ziens op onze markten, op de Ivige Leane 18 in Loënga! LET OP! NIET IN HET DORPJE MAAR RICHTING SCHARNEGOUTUM Vriendelijke groet, Somar Dagbesteding Jellie Scholten”