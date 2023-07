Kofferbakverkoop en rommelmarkt aan de Ivige Leane

LOENGA - Aanstaande zaterdag is er weer een kofferbakverkoop/ rommelmarkt op de Ivige Leane 18 in Loenga. Kom gezellig sneupen of verkopen op deze gezellige markt. Ruim je zolder op, pak het in je auto, en kom naar onze markt tussen Scharnegoutum en IJsbrechtum. Rij het veld op en stal daar je spullen uit op een tafel of een kleedje.

Maar denk ook eens wat voor goeds je er mee doet. We leven in een enorme consumptiemaatschappij. We kopen en kopen, ook al kan het spul nog prima gebruikt worden. Geef anderen een kans om dit weer van jou te kopen en je helpt iedereen. Er hoeft minder geproduceerd te worden, dus goed voor de natuur en je helpt mensen die het moeilijk hebben omdat alles zo duur is geworden. Het levert jou zelf een zakcentje op en je hebt een opgeruimder huis!

Allemaal voordelen, dus pak je spullen in en verkoop! Je kan je opgeven via www.somarmarkt.nl of via Jellie 0610685772 Graag tot ziens op 8 juli