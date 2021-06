Kofferbakmarkt

“Graag willen wij een kofferbak verkoop onder de aandacht brengen. Het is nog een beetje een gok maar met de versoepeling op komst denken wij dat we op 26 juni weer een kofferbak verkoop kunnen en mogen organiseren. Daarmee denken wij dat we de eersten zijn na een lange periode waarin dit allemaal niet mocht. Een kofferbak verkoop valt onder evenementen en is waarschijnlijk tot 25 juni verboden.”

Ivige Leane Loënga

“We houden deze kofferbak verkoop aan de Ivige Leane 18, Loënga. Let op dit is niet in het dorpje Loënga maar onder het tunneltje door richting Scharnegoutum. We hopen met wat publiciteit de mensen te bereiken want iedereen is er wel weer aan toe om wat leuks te doen. Mensen die iets te verkopen hebben kunnen zich aanmelden via verkoopinloenga@gmail.com. Stageld € 10,- Mensen die komen sneupen zijn vanaf 9 uur tot 13 uur welkom , Intree kost €1,-"