Kofferbak verkoop Ivige Leane 18 Loënga

LOENGA- Op 17 juli vindt de eerste kofferbak verkoop plaats op de Ivige Leane 18 Loënga. Deze gezellig markt organiseren we nu voor het derde seizoen. De markt is uitgegroeid tot 80 auto’s per keer dus er valt wel wat te bekijken.

Uiteraard moeten we ons wel aan de Corona regels houden dus volgen we het nieuws op de voet. Mocht je komen kijken dan ben je welkom vanaf 9:00 uur. Wil je verkopen? Stuur dan even een berichtje naar verkoopinloenga@gmail.com.

De volgende markten zijn gepland op 14 augustus en 11 september. De markt is niet in het dorpje! dus even navigatie gebruiken als je van plan bent te komen op deze gezellig markt.