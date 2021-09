SNEEK- Zaterdag 11 september is de laatste kofferbak verkoop van dit jaar aan de Ivige Leane 18 in Loënga. De vorige markten waren een groot succes met 80 deelnemers en veel bezoekers. Op deze markt kunt u van alles verkopen of kopen.

Heeft u net opgeruimd? Dan is dit de laatste kans van dit jaar om er van af te komen en tevens een leuk zakcentje te verdienen. U kan zich opgeven via verkoopinloenga@gmail.com

Voor €10,- krijgt u een staplaats op deze gezellig markt. Bezoekers vanaf 12 jaar betalen €1,- intree. De markt is geopend vanaf 9:00 uur en duurt tot 14:00 uur. Voor meer informatie mag u ook bellen met 0610685772. Volgend jaar zullen we zeker nieuwe markten organiseren die we dan zullen vermelden op “meuk is leuk “ en op “Van plan”. Graag tot ziens op de kofferbak verkoop! Let wel op, dit is niet in het dorpje dus even navigatie gebruiken voor het juiste adres