Koester conceptstore opent op 20 mei haar deuren in hartje Sneek

SNEEK- Een primeur voor Sneek! Zaterdag 20 mei openen Fenna Tijsma en Daniëlle Visser de deuren van de allereerste conceptstore in Sneek, aan de Oosterdijk 62. Een conceptstore waar vrouwen terecht kunnen voor unieke (handgemaakte) interieur- en kinderkamer accessoires, bijzonder behang, producten op het gebied van selfcare, boeken, vintage items en cadeaus. ‘’Bij ons staan geluk en het genieten van kleine, alledaagse dingen voorop en via Koester hopen we dat met je te delen’’, aldus Fenna en Daniëlle.

Ruim 3 jaar geleden leerden Fenna en Daniëlle elkaar kennen bij Brocantiek de Linde (Haskerhorne), een vintage interieurwinkel waar ze beiden een aantal jaren werkten. In die jaren kwamen ze erachter dat ze dezelfde toekomstdromen hadden, namelijk het starten van een eigen winkel. ‘’Door het vele samenwerken, merkten we dat we elkaar weleens perfect zouden kunnen aanvullen in het runnen van een eigen onderneming’’. Toen de eigenaren van Brocantiek de Linde in 2021 aankondigden ermee te stoppen, vielen alle puzzelstukjes op hun plaats.

Eerst een webshop, nu een fysieke winkel

Vanaf dat moment ging alles in een sneltreinvaart. Hoewel de winkel vanaf het begin hét grote doel was, besloten Fenna en Daniëlle zich het eerste jaar volledig te focussen op het opzetten van de webshop. Er zou pas ruimte komen voor een fysieke winkel, als de webshop stond als een huis. Dat Fenna en Daniëlle begin dit jaar voelden dat de ruimte voor een winkel er langzaamaan begon te komen én het pand aan de Oosterdijk op hun pad kwam, voelde voor hen dan ook alsof het zo moest zijn. ‘’Als een droom die uitkomt.’’

Slopen, verbouwen en inrichten

Aan het pand hoefde gelukkig niet veel te gebeuren. De prachtige houten pui aan de buitenkant is al een echte eyecatcher. Binnen is er een muur verplaatst, een nieuwe vloer gelegd, geverfd en behangen. De zelfgemaakte toonbank aan de linkerkant, met bijzondere terra-kleurige tegels, maakt het plaatje compleet. ‘’Gelukkig kregen (en krijgen) we veel hulp van familie en vrienden, daar zijn we ontzettend dankbaar voor.’’ Na al het klussen, komt voor Fenna en Daniëlle het leukste werk: inrichten. "In de laatste week zetten we alle puntjes op de i en dan zijn we helemaal klaar voor de opening op 20 mei!’’