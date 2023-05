Koepel van de Martinikerk in de steigers

SNEEK- De koepel van de Martinikerk in Sneek staat op dit moment in de steigers, zodat de de onderhoudswerkzaamheden goed gedaan kunnen worden.

Er klinken nu geen vrolijke carillonklanken over de stad en ook de klokslagen die de tijd aangeven zullen de Snekers het tot na de restauratie even zonder moeten doen. Hoe lang de werkzaamheden duren is ons niet bekend.