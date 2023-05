Koen Sikkema VC Sneek plotseling overleden

SNEEK- Volleyballer Koen Sikkema van VC Sneek is afgelopen weekend zeer onverwacht uit het leven gerukt. Koen Sikkema groeide dit seizoen uit tot een van de grote steunpilaren van VC Sneek. De buitenaanvaller maakte aan het begin van dit seizoen de overstap van tweede divisionist VC‘58 naar Sneker formatie. Met VC Sneek werd Sikkema in het debuutjaar in de eerste divisie meteen kampioen.

Het overlijden maakte diepe indruk op eenieder want Koen Sikkema was een vrolijk en toegankelijk mens. Hij genoot van het spelletje en was binnen de club een geliefd persoon. Met het overlijden van Koen Sikkema verliest VC Sneek een geweldig mens en volleyballer. Op maandag 15 mei zal in Sporthal Wiarda in Leeuwarden de afscheidsbijeenkomst zijn. De afscheidsdienst is van 14.30 uur tot 16.00 uur. Daarna volgt een informeel samenzijn en is er gelegenheid tot condoleren van 16.00 uur tot 17.30 uur.

We zullen allen onze lieve Koen missen.

Bron: VC Sneek