UPDATE-Koeien versuft door mestgassen

SNEEK- Bij het mixen in een stal aan de Lemmerweg in Sneek zijn vanmiddag schadelijke mestgassen vrij gekomen. Er werd opgeschaald naar middel-incident om genoeg handjes ter plaatse te krijgen om de koeien, een 100-tal, uit de stal te halen en de stal te ventileren.

Meerdere koeien waren door de dampen versuft en een veearts is ter plaatse gegaan om hulp te verlenen. Eén persoon die tijdens het mixen aanwezig was is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Bij de hulpactie waren politie, ambulance en de brandweerkorpsen van Sneek, IJlst en Heeg aanwezig. Onder hen ook een specialist gevaarlijke stoffen.

UPDATE:De situatie is onder controle. In totaal stonden er 140 koeien in de stal. 3 koeien zijn helaas bij dit incident overleden. 2 koeien hebben door aanvoer van frisse lucht en een controle van de veearts zich weer tussen de rest kunnen mengen.