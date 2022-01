KNVB neemt besluit over competities in categorie A

ZEIST- De KNVB heeft besloten de competities in de categorie A senioren veldvoetbal door te zetten. Er is gekozen de opzet niet aan te passen en de competities uit te spelen, met nacompetitie. De nieuwe start is op 5 en 6 februari met een aantal inhaalwedstrijden van de eerste competitiehelft. Half maart volgt de tweede competitiehelft.