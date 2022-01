KNVB: competities moeten begin februari beginnen

ZEIST- De competities in het amateurvoetbal moeten over twee weken opgestart zijn. Als dat niet lukt, wordt het lastig om het seizoen op een normale manier af te ronden. Dat meldt de voetbalbond KNVB in een oproep aan het kabinet. "De competities in het veld- en zaalvoetbal kunnen nog op een normale manier worden uitgespeeld, mits we deze in het weekend van 5 en 6 februari mogen hervatten", meldt de bond.