Knutsel- en voorleesmiddag in Houtstad IJlst

Voor kinderen (onder begeleiding) is de toegang gratis. Ouders en/of begeleiders betalen de normale entreeprijs van € 5. Dat is inclusief koffie, thee of warme chocolademelk. Er staat ook een vrijwilliger klaar om een rondleiding te geven door het museum.

Hinke leest voor in Houtstad IJlst

Vrijwilligster Hinke van Museum Houtstad gaat voorlezen op zaterdagmiddag 14 januari van 14:00-15:00 voor kinderen van 4-7 jaar

15:15-16:15 voor kinderen van 8-12 Neem je familie mee want voor hen staat er een gids klaar die een rondleiding geeft door het museum. Dit is inclusief koffie, thee of choco met een koek. Op vertoon van een volwassene hebben de kids vrij entree. Je kunt je opgeven via: info@houtstad-ijlst.nl