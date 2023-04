Knuffels meenemen ‘verplicht’ bij topduel Friso Sneek

SNEEK- ‘Knuffels meenemen verplicht’, luidt het credo komende zaterdag in de Sneker Sporthal bij het laatste thuisduel van Friso Sneek in de play-offs voordat de finalewedstrijden een aanvang nemen. De ploeg van trainer/coach Harry van den Brink speelt dan tegen landskampioen Sliedrecht Sport en een 3-0 of 3-1 zege is genoeg om de eerste plaats op de ranglijst te consolideren. Maar, niet alleen het sportieve aspect telt. Ook de festiviteiten meteen na afloop bij dit topduel vormen de hoofdmoot.

Goede Doelen

In eerder stadium werd bezoekers via de diverse digitale kanalen al verzocht zoveel mogelijk knuffels mee te nemen. Deze worden volgens een goeie sportieve traditie na afloop op het veld gegooid en aan een goed doel geschonken. Dat is de Speelgoedbank Friesland. Ook worden de meisjes D als Nederlands kampioen gehuldigd en zal een vertegenwoordiger van de KNGL – Koninklijk Nederlandse Geleidenfonds- de opbrengst van de doppenactie in ontvangst nemen. Kortom: het bruist in de Sneker Sporthal zaterdag!

Tickets

De afgelopen thuiswedstrijden werden massaal verzocht. Gezien de verwachte drukte is het handig een ticket te reserveren via de vcsneek.nl . De kassa’s zijn vanaf 18.30 open en daar kunnen ook nog voor de laatste keer de doppen worden ingeleverd.

Bron: VC Sneek