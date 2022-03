KNSB haalt befaamde Savchenko als bondscoach kunstrijden naar Heerenveen

“Wij zijn trots dat Aljona voor ons gekozen heeft. Zij zal met haar schat aan internationale ervaring de kwaliteit van onze beste kunstrijd(st)ers samen met de coaches bij onze Verenigingen voor Talentontwikkeling stevig kunnen verbeteren”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. “De zoektocht naar de beste bondscoach duurde langer dan we hadden gewild. De animo voor deze functie was groot, maar zorgvuldigheid stond bij ons voorop.”

Grote naam

Aljona Savchenko (38) is een grote naam in de wereld van het kunstrijden. In haar actieve loopbaan was ze gespecialiseerd in het paarrijden, waarin ze een glansrijke carrière opbouwde. Die bracht haar onder meer vier Europese en zes wereldtitels. Het hoogtepunt in haar loopbaan was het olympisch goud, dat ze in 2018 won samen met haar Franse partner Bruno Massot. Bij eerdere Spelen veroverde ze tweemaal brons.



Na haar actieve loopbaan, die ze beëindigde na de Spelen van 2018, werd Savchenko trainer/coach. De Wit: “Daarin heeft ze zich ook duidelijk toegelegd op het begeleiden van individuele rijders. Wij zijn ervan overtuigd dat Aljona als coach zowel bij de paren als individuele rijders van grote meerwaarde zal zijn.”

NTK Heerenveen

De nieuwe bondscoach verbleef de afgelopen dagen in Nederland. Vandaag zijn de handtekeningen gezet onder het contract, dat voorlopig uitgaat van een samenwerking tot medio 2024. Nu de naam van de bondscoach bekend is, zal de KNSB in samenspraak met Savchenko de nieuw te vormen NTK-staf verder gaan invullen.



Het is nog niet bekend welke kunstrijders zich bij het Nationaal Trainingscentrum in Heerenveen zullen aansluiten. “De animo onder de potentiële deelnemers was groot”, vertelt De Wit. “Maar iedereen wilde weten: wie wordt de bondscoach? En hoe gaat het programma er echt uitzien? Dat zijn ook terechte vragen voor sporters met een grote ambitie. Op beide vragen hebben we nu een antwoord, dat zullen we gaan bespreken met de potentials."



De nieuwe bondscoach Aljona Savchenko werd in 1984 geboren in de Oekraïense hoofdstad Kiev, maar heeft al geruime tijd de Duitse nationaliteit. Sinds 2003 kwam ze als kunstrijdster uit voor Duitsland. Ze woont en werkt nu nog in Oberstdorf, maar ze zal spoedig verhuizen naar Friesland. Wanneer dat precies zal gebeuren hangt mede af van de huidige oorlog in haar moederland, waar haar familie nog woont.

Grote zorgen over oorlog Oekraïne

"Liefst zou ik morgen al aan de slag gaan in deze functie, want ik vind het een grote uitdaging om als bondscoach het kunstrijden in Nederland naar een hoger niveau te brengen", zegt Savchenko. "Maar er is een oorlog gaande, één man is mijn moederland aan het verwoesten. Deze oorlog heeft een grote impact op het Oekraîense volk en dus ook op mijn familie. Mijn ouders verblijven nu veilig bij mij, maar mijn drie broers zijn nog daar en over hen maak ik mij veel zorgen. Wij moeten nu sterk zijn en dat doen we ook. Ik probeer zo snel mogelijk in Heerenveen aan de slag te gaan. Ik ben blij dat de KNSB mij deze kans biedt. Mijn ambities zijn groot: ik wil dat de rijders met wie ik ga werken uiteindelijk hetzelfde bereiken als wat ik in mijn actieve loopbaan heb bereikt. Ik wil hen laten zien en ervaren dat dat mogelijk is als je er elke dag keihard voor werkt."