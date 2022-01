KNMI waarschuwt voor zware windstoten op maandag

Verkeer en buitenactiviteiten moeten rekening houden met zware windstoten.

Vanaf maandagochtend vroeg komen in de kustprovincies en rond het IJsselmeer windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur, in de kustgebieden en vlak aan zee 100 tot 110 kilometer per uur. In de middag neemt de wind geleidelijk af.