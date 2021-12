KNMI waarschuwt voor gladheid op beide kerstdagen

Vanaf het einde van de vrijdagavond is er in het noordoosten en later noorden kans op gladheid door bevriezing. In de loop van de nacht kan het ook in het midden van het land plaatselijk glad worden. In de (vroege) ochtend is in het noorden van Brabant en Limburg en in Zuid-Holland. gladheid door sneeuw mogelijk.



Zondagochtend kan het lokaal verraderlijk glad zijn door ijzel. Dit begint aan het eind van de nacht in het zuiden, breidt zich langzaam noordwaarts uit over het land en duurt enkele uren. In het noorden en noordoosten duurt het mogelijk tot het einde van zondag.

Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden.