KNMI waarschuwt voor gladheid

De waarschuwing is van kracht voor het gehele land met uitzondering van de eilanden. In het zuidwesten kan het lokaal tijdelijk glad zijn door winterse buien (sneeuw en hagel). Vanaf de tweede helft van de avond is ook elders in het land kans op gladheid door bevriezing van natte wegen.



De gladheid kan tot maandagochtend vroeg aanhouden.

Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan.